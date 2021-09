Zuletzt im Mai so viele Neuinfektionen wie jetzt

Aktuell sind in Kärnten 449 Personen mit dem Coronavirus infiziert. So hoch waren die Infektionszahlen seit dem 21. Mai nicht mehr. Von den 449 Personen mussten 28 Coronapatienten im Krankenhaus und acht von ihnen auf der Intensivstation behandelt werden. Unter den Neuinfizierten befinden sich 13 Reiserückkehrer. Sie waren zuvor in Deutschland, Italien, Korea, dem Kosovo und Kroatien unterwegs.