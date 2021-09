Corona-Alarm in Strandhotel am Klopeiner See

„Eine auf Corona positiv getestete Person hat sich am 26. August ab 10 Uhr beim Frühstück im Strandhotel Seewirt in St. Kanzian am Klopeiner See aufgehalten. Alle Gäste, die in diesem Zeitraum vor Ort waren, sind aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten, im Zweifelsfall die Gesundheitshotline 1450 anzurufen und sich zu testen“, heißt es seitens der Behörde.