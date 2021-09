Perfekte Bedingungen für Triathlon prognostiziert

Zum Auftakt in Traun und bei der zweiten Station in Mondsee hatte man jeweils neue Teilnehmer-Rekorde verzeichnen können - und auch am Samstag beim von der „Krone“ präsentierten ALOHA-Triathlon in Steyregg ist Veranstalter Stefan Leitner mit den bisherigen Anmeldungen mehr als nur zufrieden. Zufrieden werden auch die Sportler sein. Zumal es perfekte Bedingungen geben wird.