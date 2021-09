Österreichs Friseuren bleiben vermehrt Kunden aus

Mangel an Fachkräften

An anderer Front hat die Branche neben Umsatzeinbußen und Kundenschwund ebenfalls zu kämpfen - mit einem Fachkräftemangel. So sei die Rückkehr der Beschäftigten, die in der Krise arbeitslos geworden seien, notwendig. Eders Eindruck jedoch sei, dass so mancher die Vorteile der „sozialen Hängematte“ bevorzuge.