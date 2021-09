3G-Nachweis? Familie Gang auf Toilette verwehrt

Rechtlich wohl korrekt, in der Sache zumindest verwunderlich: Bei der Raststätte in Sattledt (Oberösterreich) wollte die besagte Tiroler Familie (Name bekannt) das WC aufsuchen. Doch schon am Eingang des Gebäudes hieß es Stopp: betreten nur mit 3G-Nachweis. Die Mutter schildert den Vorfall der „Krone“ so: „Ich wollte mit meinen Söhnen auf die Toilette. Mein Zwölfjähriger wurde beim Eingang abgefangen. Er sollte den 3G-Nachweis zeigen. Bei meinem Vierjährigen war es schon dringend. Ich sagte der Frau am Eingang, dass wir nur schnell auf das WC wollen. Aber sie hat mich abgewiesen. Ich musste mit dem Kleinen zurück zum Auto, um den Nachweis zu holen. Erst dann durften wir die Toilette benützen.“