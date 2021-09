Diskus: Nun kennt Weißhaidinger seine Final-Gegner

Jetzt kennt Österreichs Olympia-Dritter Lukas Weißhaidinger seine Gegner für das Diskuswurf-Finale der Diamond League am 9. September in Zürich: Nach dem vierten und letzten Quali-Bewerb in Brüssel haben sich neben dem rot-weiß-roten Leichtathletik-Star der Slowene Kristjan Čeh (26 Punkte), Olympiasieger Daniel Ståhl (SWE/24), der Olympia-Zweite Simon Pettersson (SWE/17), Andrius Gudzius (LIT/16) und Fedrick Dacres (JAM/12) für das Sechser-Finale der weltbesten Diskuswerfer qualifiziert. Weißhaidinger nimmt in diesem Ranking mit 14 Punkten den fünften Platz ein.