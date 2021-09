Mit Gaspistole aus Auto auf Frau gefeuert

Blutende Wunde am Oberschenkel

„Wie Sie sehen: Ich find’s weniger cool“, sagte Richterin Kornelia Philipp bei der gestrigen Verhandlung am Grazer Straflandesgericht. Die gebürtigen Bosnier (18 und 19 Jahre alt) mussten sich wegen versuchter Körperverletzung, Tierquälerei und Sachbeschädigung verantworten. Am Ostersonntag dieses Jahres hatten sie in Feldkirchen eine Spaziergängerin und ihren Hund angeschossen. Die Pensionistin erlitt eine kleine blutende Wunde am Oberschenkel, der Windhundmischling blieb unverletzt. Die Angeklagten betonten, sie hätten den Hund überhaupt nicht gesehen. Auch die Frau wollten sie nicht verletzten, „nur erschrecken“ - „Es war sehr dumm, wir schämen uns.“