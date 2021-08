CO2-Steuer: „Das Geld muss zurückfließen“

Menschen am Land wird es härter treffen

Jährlich gibt es Steigerungen. „Benzin und Diesel würden um sieben bis 15 Cent pro Liter teurer. Das würde den Durchschnittshaushalt 140 bis 230 Euro pro Jahr kosten.“ Doch Menschen in ländlichen Regionen, wo Öffis nicht gut ausgebaut sind oder wenig verdienen, werde es härter treffen. Greenpeace fordert schon sofort 150 Euro pro Tonne. Tölgyes: „Die Höhe der Steuer ist nicht so relevant. Wichtig ist, was mit dem Geld passiert und dass es Rückverteilungen gibt."