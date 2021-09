Tornado fegte durch Millionen-Metropole in China

Beim Blick aus dem Fenster müssen die Bewohner der chinesischen Stadt Huludao wohl einen ganz schönen Schrecken bekommen haben: Ganz knapp an Wohnhäusern fegte am 25. August ein Tornado vorbei, der auch einige Gegenstände in die Höhe riss. Dutzende Häuser wurden beschädigt, Bäume entwurzelt, Straßenlaternen demoliert und Autos zerstört.