Innervillgraten: Ausreisetestpflicht verlängert

In allen anderen Osttiroler Orten werden Mittwoch die strengen Maßnahmen aufgehoben. „Wir beobachten das Infektionsgeschehen täglich genau. Während sich die Lage im Bezirk insgesamt stabilisiert hat und Infektionsketten weitestgehend nachverfolgt werden können, müssen wir den Beobachtungszeitraum für die Gemeinde Innervillgraten nochmals verlängern. Zwar sind auch dort die Infektionszahlen bereits zurückgegangen, doch inwieweit sich diese tatsächlich nachhaltig stabilisiert haben, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Daher wird die entsprechende Verordnung für Innervillgraten samt Ausreisetestpflicht vorsorglich nochmals um eine Woche verlängert“, sagt Michael Fankhauser, der stellvertretende Leiter des Einsatzstabes Corona. Aktuell sind in Innervillgraten 14 Coronapositive bekannt.