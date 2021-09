Starlim steuert Baustelle in China per Video

Im Werk von Metallteilehersteller Mark in Nantong laufen bereits die Produktionsmaschinen, „Nachbar“ Starlim muss sich da noch etwas länger gedulden. Der Silikonverarbeiter mit Sitz in Marchtrenk will in China ein Werk hochziehen, in dem bis zu zwei Milliarden Silikonteile pro Jahr hergestellt werden können. „Wegen der Covid-19-Pandemie haben wir ein Jahr Verzögerung“, sagt Vertriebschef Karl Großalber. Immerhin: Die Planungsphase ist soweit abgeschlossen, auch das Grundstück gehört mittlerweile der von Thomas Bründl geführten Firma.