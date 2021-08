Sylvie Meis: „Ich habe nichts anbrennen lassen“

Sylvie Meis ist derzeit als Moderatorin der Datingshow „Love Island“ im TV zu sehen. Die Sendung begeistert die Niederländerin aus einem ganz besonderen Grund. „Ich kann mir keine bessere Show vorstellen als ‚Love Island‘. Es passt zu mir, charaktertechnisch auch, es passt in mein Leben, in dieser Phase, wo ich meine wahre Liebe gefunden habe - verheiratet bin -, aber auch die Zeit genossen habe, in der ich geflirtet habe“, verriet die 43-Jährige im Interview mit RTL. „Deswegen gehe ich auch ein bisschen als Expertin da rein, traue ich mich zu sagen.“