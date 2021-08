Cobra-Einsatz wegen angeblicher Schüsse

Die skurrile Serie nahm ihren Anfang in Hohenems. Am Schlossplatz, berichteten Anrainer, würden drei Jugendliche mit Gewehren in die Luft schießen. Als die alarmierten Polizisten vor Ort eintrafen, gaben die Jugendlichen an, nur Böller und sogenannte Vulkane gezündet zu haben. Tatsächlich fanden die Beamten in der unmittelbaren Nähe die abgebrannten Reste eins solchen Vulkans. Die Jugendlichen wurden wegen Ordnungsstörung angezeigt.