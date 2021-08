Stadt gegen Ex-Bürgermeister Schaden vor Gericht

Der amtierende Salzburger Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) sagte vor Prozessauftakt am Montag, dass man an den gültigen Gemeinderatsbeschluss gebunden sei. „Wenn wir die Kosten nicht einfordern, wären wir selbst in der Untreue.“ Die Stadt habe Schaden - wie den beiden ebenfalls in der Swap-Causa verurteilten Spitzenbeamten - einen außergerichtlichen Vergleich angeboten und zumindest an die 50 Prozent der Kosten zurückgefordert, konkret 260.000 Euro. Ein Teil davon wäre sofort, der andere auf Raten über mehrere Jahre verteilt zu zahlen gewesen. „Immerhin geht es hier um öffentliches Geld.“