Mbappe bleibt wohl doch bei Paris St.-Germain!

Der von Real Madrid umworbene französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe bleibt möglicherweise doch bei Paris Saint-Germain! Die Verhandlungen seien am frühen Montagabend unterbrochen worden, berichtete die Sportzeitung „L‘Equipe“. Real Madrid wolle nicht weiterverhandeln. Wenn sich daran nichts mehr ändere, bliebe der 22-Jährige bis Saisonende in Paris - die Transferperiode endet am Dienstag. Real hatte Medienberichten zufolge mehr als 180 Millionen Euro geboten ...