Bald nächste Anklage in der Klinik-Affäre?

Der größte private Klinikbetreiber Premiqamed, eine hundertprozentige Tochter der Uniqa Versicherung, spendete in zwei Tranchen 50.000 Euro an die ÖVP. Der Verfahrensrichter des Ibiza-U-Ausschusses ortet in seinem Bericht einen „auffälligen Zusammenhang zwischen Spende und Gesetzwerdung“.