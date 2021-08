Wie geht es nun mit Ex-Vizekanzler Strache weiter?

Finanzielle Zukunft sieht weniger rosig aus

Strache ist mit seinen 52 Jahren noch weit vom Pensionsalter entfernt. Für seine Pensionsansprüche haben etwaige Verurteilungen aber keine Bedeutung. Denn der ehemalige Spitzenpolitiker ist erst 2006 als Abgeordneter in den Nationalrat eingezogen. Bereits seit 1997 gibt es keine „Politikerpension“ mehr und die Ansprüche von Abgeordneten und Ministern wurden in das ASVG-System überführt. Zahlungen gelten hier als Anrecht und müssen unberührt bleiben. Es sei denn, dass Schadenersatzforderungen an ihn gestellt werden.