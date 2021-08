Brennender Lkw im Katschbergtunnel

Wie ein Sprecher des ÖAMTC mitteilte, war der Katschbergtunnel am frühen Abend noch Richtung Salzburg gesperrt, in Fahrtrichtung Villach war der Verkehr aber bereits wieder freigegeben. Der Rückstau in Richtung Kärnten löste sich bald wieder auf. In Richtung Salzburg, wo es zu dem Brand gekommen war, staute es sich am frühen Abend allerdings noch zehn Kilometer lang. Als Ausweichroute diente die Katschbergstraße (B99).