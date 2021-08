Großeinsatz im Katschbergtunnel wegen Lkw-Brand

Der Katschbergtunnel musste Montagnachmittag wegen eines Lkw-Brandes in Fahrtrichtung Salzburg bis in die Abendstunden gesperrt werden. Laut Autobahnpolizei St. Michel im Lungau hatte der bulgarische Lkw auf Salzburger Seite im Bereich des Motors zu brennen begonnen. Der Lkw-Lenker konnte sich in Sicherheit bringen. Zum Glück wurden auch andere Verkehrsteilnehmer nicht verletzt. Lange Staus waren die Folge. Auch Kärntner Feuerwehren, darunter aus Gmünd und Spittal an der Drau, waren im Einsatz.