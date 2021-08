US-Soldatin nach rührendem Post in Kabul getötet

Schwägerin: „Haben sich dem Dienst an unserem Land verschrieben"

Gee war erst seit knapp einem Jahr bei den Marines und wurde nur rund drei Wochen vor dem Angriff zum Sergeant befördert. Sie war mit einem Marinesoldaten verheiratet. „Sie hatten eine Verbindung wie nichts, was ich je zuvor gesehen habe und ich bin so am Boden zerstört, dass er die Liebe seines Lebens verloren hat. Sie war alles für Jarod, die strahlende Sonne für sein Leben. Sie sind beide Marines und haben sich beide dem Dienst an unserem Land verschrieben“, schreibt die Schwester ihres Gatten, Misty Fuoco, auf der Spendenplattform gofundme.com.