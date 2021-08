„Als Pflegende zum Bittsteller degradiert“

Ihren 88-jährigen Vater pflegt die Wienerin seit sieben Jahren. „Da habe ich aber noch gearbeitet. Doch einmal sind die Pflegeurlaube aufgebraucht“, schildert sie. Den Vater ins Heim abzuschieben kam nicht infrage. Immerhin liegt bereits die Mutter der 43-Jährigen in einem Hospiz. Also blieb vor drei Jahren nur mehr der Gang in die Mindestsicherung als pflegender Angehöriger. „Zum Glück kann man sich kostenfrei pensionsversichern und mitversichern lassen“, so D.