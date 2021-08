Ärger um Friedl! Nun droht „signifikante Strafe“

„Wir sind wieder in der Vorbereitung gestört worden“

Baumann kündigte eine „signifikante Strafe“ für Friedl an. „Wir sind wieder in der Vorbereitung gestört worden“, sagte er verärgert. Er gehe davon aus, dass Friedl am Mittwoch noch zum Kader von Werder gehört. Am Dienstag endet die Transferperiode. Der 23-jährige Friedl ist seit 2019 in Bremen und hat noch einen Vertrag bis 2023.