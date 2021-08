Verena Altenberger steht mit Schwester vor Kamera

Altenberger freut sich über Dreh mit Schwester

20 Jahre später rettet der junge Patrick (Alessandro Schuster) Christina (Verena Altenberger) vor einem Gewitter und verliebt sich in sie. Von Anfang an erinnert Patrick sie an Jacob. Aber je mehr die beiden Männer für Christina zu einer Person werden, desto irritierter ist Patrick. Als er beginnt, nicht nur Zufall in ihrer Begegnung zu sehen, ist Christina verschwunden.