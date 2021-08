„Im Idealfall 700.000 Mitarbeiter in Tirol“

Tirol war stets Vorreiter

Sie sprechen damit die Bevölkerung an, haben stets vom besonders ausgeprägten Solidaritätsgen der Tiroler geschwärmt und ihr freiwilliges Engagement gelobt. Warum?

Das hängt mit der Geschichte und Geografie des Landes zusammen. Witterungsbedingt waren in Tirol die Menschen immer wieder von der Außenwelt abgeschnitten. In den Tälern mussten die Bewohner Systeme der Nachbarschaftshilfe entwickeln. So entstanden Sozial- und Gesundheitssprengel. Deshalb gibt es bis heute in den Gemeinden ein Bekenntnis, die Altenpflege nicht einfach zu privatisieren und auszulagern. Natürlich hat sich die Welt verändert. Aber diese Prägung ist noch da. Es ist kein Zufall, dass sich alljährlich 4000 junge Menschen bei der Young Caritas engagieren und wir in Tirol das erste Freiwilligenzentrum Österreichs gegründet haben.