Semmering: Der Glanz alter Zeiten kommt zurück

Was hier alles möglich ist, hat Florian Krumpöck in den vergangenen sechs Jahren erlebt. 2015, im ersten Jahr für den Kultursommer Semmering, verkaufte der Intendant 4000 Karten. Heuer sind es 14.500. „Die Kultur ist die Keimzelle für die Region. 2015 war hier alles tot – anders kann man es nicht sagen“, erzählt er, in einem denkmalgeschützten Polstersessel im Südbahnhotel sitzend. Krumpöck, seines Zeichens Pianist, Dirigent und Schwärmer für die Wiener Moderne, will mit dem Kultursommer an goldene Zeiten anknüpfen.