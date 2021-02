Semmering-Basistunnel wird erst Ende 2028 fertig

„Der Berg fordert uns sehr!“, sagt Franz Bauer, Vorstandsdirektor der ÖBB-Infrastruktur AG. Bereits im Jänner 2020 musste man die Fertigstellung des 27 Kilometer langen Semmering-Basistunnels um ein Jahr nach hinten verschieben, nun gab man eine weitere Verzögerung bekannt: „Wir rechnen mit einer Inbetriebnahme im Dezember 2028. Auch die Kosten erhöhen sich um elf Prozent auf 3,5 Milliarden Euro“, so Bauer am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz.