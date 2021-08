Chip-Preise erhöht: iPhone 13 soll teurer werden

Günstig war Apples iPhone schon bislang nicht, doch die kommende 13. Generation des Smartphones, deren Vorstellung in den nächsten Wochen erwartet wird, könnte sogar noch spürbar teurer werden. Grund dafür sollen einem Bericht zufolge gestiegene Kosten für die Chip-Produktion beim weltweit größten Chip-Auftragsfertiger TSMC sein, die Apple an seine Kunden weiterreichen will.