Hlawati einstimmig zu neuer ÖBAG-Chefin gewählt

„Als Ikone gepriesen“

Die Londoner Gesellschaft Chambers & Partners, die internationale Rankings für die Rechtsbranche erstellt, sagt über sie: „Hailed by sources as ,an icon‘, eminent practitioner Edith Hlawati‘s unrivalled depth of experience stands out in the marketplace.“ (Zu Deutsch etwa: „Als ,Ikone‘ gepriesen, sticht die herausragende Praktikerin Edith Hlawati in der Branche mit ihrer konkurrenzlosen Erfahrung hervor.“)