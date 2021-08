Erhält die ÖBAG nach Thomas Schmid eine Chefin?

Finanzministerium agiert vorsichtig, will sich Diskussion ersparen

Am Ende könnten drei Kandidaten dem Aufsichtsrat präsentiert werden. Neben Hlawati und Hesoun haben sich auch noch der Ölmanager Karl Rose, Barbara Potisk-Eibensteiner (Finanzvorständin bei der Heinzel Group) und die Unternehmerin Karin Exner-Wöhrer beworben. Aus dem Finanzministerium heißt es, dass man sich bei der Vorstandsbesetzung zurückhält und alles dem Aufsichtsrat überlässt. Denn in der Affäre um Thomas Schmid war viel vom politischen Einfluss in der ÖBAG die Rede, diese Diskussion will man sich diesmal ersparen. Auf der anderen Seite vertritt der Finanzminister den Bund, der der 100-Prozent-Eigentümer der ÖBAG ist. Sie hält die Beteiligungen an Post, OMV, Telekom Austria usw..