Cobra-Einsatz wegen Morddrohung in Dornbirn

Um 17.15 Uhr ging am Donnerstag bei der Polizei Dornbirn ein Anruf ein: Ein 39-jähriger Mann sagte den Beamten, er habe sich gerade eben eine „Kalaschnikow“ und andere Waffen gekauft. Daraufhin rückte eine Polizeistreife zu dem amtsbekannten Mann aus. Währenddessen rief der Mann aber erneut an und gab an, sofort auf die Beamten schießen zu wollen.