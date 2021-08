Novak Djokovic: Sieben Schritte für die Ewigkeit

Vor einem Jahr hat Dominic Thiem die Gunst der Stunde genutzt: In Abwesenheit von Roger Federer und Rafael Nadal sowie nach Disqualifikation von Novak Djokovic nach einem Zwischenfall im Achtelfinale holte sich der Niederösterreicher seinen ersten Grand-Slam-Titel bei den US Open. Ein Jahr später muss Thiem verletzt zuschauen - und Djokovic will in sieben Schritten seinen Platz in der Tennis-Geschichte einzementieren. Holt er den Titel, dann hat er den „Grand Slam“ geschafft.