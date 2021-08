Schett rechnet nicht mehr mit Djokovic und Serena

Wer sind Babsi Schetts Favoriten auf den Sieg bei den in Kürze startenden US Open? Jedenfalls nicht Novak Djokovic und Serena Williams. Das sagt die ehemalige Nummer sieben der Welt am Rande von krone.tv-Dreharbeiten im Austrian Tennis Committee (ATC) in Traiskirchen. Schett leitete dabei gemeinsam mit Wolfgang Thiem für zwei Gewinnerinnen einer krone.at-Aktion ein Showtraining, der entsprechende Beitrag folgt demnächst. Zu den US Open meinte Schett: „Ich rechne bei den Herren mit einem neuen Grand-Slam-Sieger. Und bei den Damen glaube ich nicht mehr an den 24. Titel von Serena Williams.“