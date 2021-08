Djokovic eröffnet die US Open gegen Qualifikanten

Noch kein Österreicher im Hauptbewerb

Ob es erstmals seit Jahren keine Österreicher im Hauptbewerb der US Open gibt, entscheidet sich noch in der Qualifikation. Der verletzte Thiem sowie Jung-Papa Dennis Novak (verzichtete auf New York) sind nicht mit von der Partie. Die US Open gehen dieses Jahr nach der Coronavirus-Pandemie wieder mit Zuschauern in Szene.