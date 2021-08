Geierspichler im Finale: „Ich glaube an Wunder“

Der neunfache Paralympics-Medaillengewinner absolvierte die Stadionrunde im Olympic Stadium am Freitagvormittag in 1:04,22 Minuten und kam damit nur knapp nicht an seine persönliche Bestzeit heran. „Es war brutal heiß, gefühlt 100 Grad auf der Bahn. Außerdem konnten wir gestern keine Runde im Stadion drehen, was nicht ganz ideal war. Es hat sich nicht so schlecht angefühlt“, so der Anifer.