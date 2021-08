Passagierschwund bei Öffis: Neos fordern Probe-Abo

Grüne halten an autofreier Innenstadt fest

Die Parkplatz-Vernichtung in Innsbruck provoziert Gegenwind – den nun auch die Grünen zu spüren bekommen. „Die Zweifel an der Umsetzbarkeit einer bis auf beschränkte Haltemöglichkeiten autofreien Innenstadt in Innsbruck sehen die Grünen als Auftrag“, erklärte Grün-Klubobfrau Janine Bex dazu. „Wir werden dazu Überzeugungsarbeit leisten und wollen eine detaillierte Planung des Projekts angehen.“