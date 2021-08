Paulina Porizkova zeigt: Alter ist nur eine Zahl!

„Das Ergebnis ist, dass ich am besten aussehe“

Zwar habe sie vor dem Shooting zwei Stunden in der Maske verbracht und Body-Make-up aufgetragen bekommen. Außerdem sei „das exzellente Licht eines talentierten Fotografen“ zum Einsatz gekommen. „Das Ergebnis ist, dass ich am besten aussehe - ohne Retusche und ohne Filter und sonst nichts“, freute sich Porizkova.