Paulina PO-rizkova postet Nackt-Selfie aus Hotel

Supermodel der 1980er

Paulina Porizkova gehörte in den 1980er-Jahren zu den bekanntesten Supermodels der Welt. Sie posierte unter anderem für die „Vogue“ und den „Playboy“. Als Schauspielerin war Porizkova im Film „Ninas Alibi“ (1989) neben Tom Selleck zu sehen. Mit Johnny Depp und Faye Dunaway stand 1993 für den Film „Arizona Dream“ vor der Kamera. Als sie selbst tauchte sie mit ihrer Model-Kollegin Heidi Klum im Jahr 2010 in einer Episode der US-amerikanischen TV-Serie „Desperate Housewives“ in einer Gastrolle auf.