Harry & Meghan wollten royalen Rassisten enttarnen

Meghan und Harry wollten Namen nennen

Jetzt kommt aber heraus: Eigentlich wollten Harry und Meghan gar nicht so zimperlich mit dem royalen Rassisten umgehen. Im Gegenteil. Aus Ärger über die Anfeindungen habe das Paar durchaus in Erwägung gezogen, konkrete Namen zu nennen. Das berichtete die „Daily Mail“ in Berufung auf das aktualisierte Nachwort des Buches „Finding Freedom“, das sich mit dem Herzogspaar von Sussex und deren Entscheidung, dem Königshaus den Rücken zu kehren, beschäftigt.