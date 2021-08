„Für sicheren Herbst braucht es höhere Impfquote“

Wie kann man noch mehr Menschen von einer Corona-Impfung überzeugen? Diese Frage war am Dienstag zentrales Thema bei einem Arbeitsgespräch zwischen Landeshauptmann Günther Platter und Bundeskanzler Sebastian Kurz im Zuge dessen Tirol-Besuchs. „Mit der Impfung haben wir das beste Mittel in der Hand, um der Pandemie Herr zu werden und unser Gesundheitssystem zu schützen“, so Kurz. Sowohl der Kanzler als auch Platter können sich die Einführung der 1G-Regel in der Nachtgastronomie vorstellen.