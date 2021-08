„Frustration“: Warum wir so viele Impfmuffel haben

Und das am Beginn der vierten Welle ...

Und das am Beginn der vierten Welle. Dabei bräuchte es zumindest zehn Prozent mehr Vollgeimpfte - und zwar möglichst rasch: „Da sind wir natürlich noch weit weg von einer Herdenimmunität. Aber das wäre schon ein enormer Vorteil für den Herbst.“ Vor allem in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen, gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen, denn da gäbe es derzeit die meisten Infektionen.