Angriff auf gelbe Wand mit 2 Superjokern im Ärmel

Der nunmehrige ServusTV-Champions-League-Experte Jan-Aage Fjörtoft sieht Salzburg heute (21) im Rückspiel als Favorit, der Ex-Rapid-Knipser warnte aber auch vor der „gelben Wand“ Brøndbys: 23.000 Fans sollen das Stadion heute in einen Hexenkessel verwandeln. „Ich bin gespannt, wie vor allem Salzburgs junge Spieler mit der Situation umgehen. Für viele ist das ja Neuland!“ Seiwald, Sesko und Co.: Die Youngsters sind zwar seit heuer Bullen-Stammspieler, haben schon gegen Barcelona und Co. reüssiert. Ein völlig aufgezuckertes, feindlich gestimmtes Publikum in einem ausverkauften Stadion ist für die Grünschnäbel aber Neuland.