Bürger entwickeln die Zukunft der Region mit

Auch Bevölkerung soll Impulse geben

Dafür erging an Vereinsmitglieder, Projektpartner, Bildungseinrichtungen und Wirtschaft eine Digitalerhebung mit fundamentalen Fragen über die künftigen Schwerpunkte in der Region. „Der bisherige Rücklauf ist jetzt schon über unseren Erwartungen“, berichtet Elfriede Gstrein aus dem Regio-Sitz in Roppen. Die Wirtschaftskammer beispielsweise habe die Eruierung in ihren Newsletter integriert. Auch die Bevölkerung werde im Herbst aufgefordert, an der Entwicklungsstrategie mitzuwirken, um auf möglichst breite Basisimpulse bauen zu können. Mit dieser Themengewichtung werde man dann in die Workshops mit den Gemeinden gehen, um das zu entwickeln, was letztendlich zählt: die tatsächliche Umsetzung.