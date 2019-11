Deutsches Klimapaket beschlossen: Was sich ändert

Die Koalition bleibt trotz aller Kritik dabei: Das Klimapaket, mit dem Deutschland seine Klimaziele erreichen soll, wollen Union und SPD großteils noch heuer über die Bühne bringen. Nach dem Bundestagsbeschluss am Freitag bleibt noch eine Hürde: der Bundesrat, also die Länder. Vor allem die Grünen in ihren neun Landesregierungen, aber auch andere Länder haben Wünsche angemeldet. Letztlich brauchen nur bestimmte Änderungen bei der Steuer die Zustimmung des Bundesrats, die anderen Gesetze kann die Kammer nur aufhalten. Denkbar ist, dass noch an der einen oder anderen Schraube gedreht wird.