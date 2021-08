„Vertigo“: Neuer Trailer zum Hitchcock-Adventure

Der französische Publisher Microids hat einen Story-Trailer zu seinem an Alfred Hitchcocks gleichnamigen Film angelehnten Adventure „Vertigo“ veröffentlicht. Der am 16. Dezember für den PC und 2022 dann auch für Konsolen erscheinende Titel erzählt die Geschichte des unter Schwindelanfällen leidenden Schriftstellers Ed Miller, der davon überzeugt ist, bei einem Unfall Frau und Tochter verloren zu haben, und sich daher in Therapie bei der Psychiaterin Julia Loma begibt, die gegen seinen Willen tief in Eds Gedächtnis eindringen und die verborgene Wahrheit herausfinden muss.