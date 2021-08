Glückliche Schwangerschaft, gesundes Baby

Ob eine werdende Mama traurig oder glücklich ist, wird anscheinend in den Genen des neuen Lebens gleichsam „gespeichert“. Hohe Zufriedenheit und seelische Stabilität der Schwangeren steht nämlich in positiver Wechselbeziehung mit der Länge sogenannter „Telomere“ des Neugeborenen. Das sind die Schutzkappen an den Enden der Chromosomen, auf denen das Erbgut fixiert ist. Es wird bei jeder Zellteilung weitergegeben. Man weiß, dass längere Telomere in einem direkten Zusammenhang mit einem geringeren Risiko für spätere Erkrankungen stehen.