Salzburgs neuer „Einser“ Köhn unterschrieb bis ´25

Am Mittwoch (21 Uhr/live Sky) sind Köhn und seine Kollegen im Play-off-Rückspiel der Champions League bei Bröndby IF gefordert. Bleibt der Torhüter ohne Gegentreffer, wäre die dritte Teilnahme der „Bullen“ en suite an der Gruppenphase Gewissheit, denn Salzburg verteidigt in Dänemark einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel.