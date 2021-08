Mutter verliert ungeimpfte Söhne binnen 12 Stunden

„Schlimmster Albtraum eines Elternteils“

Doch der Kampf war vergebens. Beide verstarben an den Folgen der Covid-19-Infektion: Free am 12. August und Aaron am Tag darauf, innerhalb von nur zwölf Stunden. „Es ist der schlimmste Albtraum eines Elternteils“, sagt Lisa Brandon mit Tränen in den Augen gegenüber dem TV-Sender News4JAX. Ein weiterer Sohn sei bereits vor fünf Jahren verstorben. „Meine Jungs waren mein Leben“, sagte Brandon. „Das ist alles, wofür ich gelebt habe, für sie.“