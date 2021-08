Norwegens Prinzessin Ingrid Alexandra hat Corona

Kronprinz Haakon von Norwegen und seine Mette-Marit sind in Sorge um ihre Tochter Ingrid Alexandra. Wie der norwegische Hof auf seiner offiziellen Webseite mitgeteilt hat, habe sich die 17-jährige Prinzessin mit dem Coronavirus infiziert. Sie befinde sich derzeit in Selbstisolation auf Gut Skaugum, dem Zuhause der Kronprinzenfamilie in Asker.