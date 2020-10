Deshalb durfte Haakon seine Mette-Marit heiraten

In seinem Buch „Kongen forteller“ („Der König erzählt“) berichtet König Harald auch ganz offen über Liebesdinge. Er selbst musste neun Jahre darum kämpfen, seine Herzensdame Sonja Haraldsen heiraten zu dürfen. Das habe ihn vor allem in Bezug auf seinen Sohn und seine Tochter beeinflusst. „Als die Königin und ich Kinder bekamen, sagten wir zueinander, dass sie das nicht durchmachen sollten, was wir erlebt haben, wenn sie eines Tages groß und erwachsen werden“, schreibt der heute 83-Jährige.