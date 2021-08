Mette-Marit: „Er hat mich gesehen und verstanden“

20 Jahre ist es in Kürze her, dass sich Kronprinz Haakon und Mette-Marit am 25. August 2001 in einer romantischen Zeremonie im Osloer Dom das Jawort gegeben haben. Dass ihre Liebe noch immer so stark wie damals ist, zeigt ein gemeinsames Interview, dass das royale Paar anlässlich ihres Jubiläums gegeben hat.